Окупанти тримають у Чорному морі три ракетоносії "Калібрів"

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"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр", в Середземному морі: 5 ворожих носіїв ОТР "Калібр" та 2 ракетних крейсерів, в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 5 ворожих кораблів та катерів", - повідомили у ВМС у Telegram.

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Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), додали у ВМС ЗСУ.

Доповнення

У Чорному морі маневрують 10 одиниць корабельного складу окупантів.