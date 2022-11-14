Оккупанты, убегая, снимали форму и плыли через Днепр - Минобороны

Цитата

"российские оккупанты сняли форму и поплыли через Днепр. Угадаем, что их ждет по ту сторону: теплая одежда или удары HIMARS?" – написали в Минобороны.

Детали

На видео, снятом украинскими военными, видно, как оккупанты, убегая от контрнаступления ВСУ, оставили на берегу реки одежду, обувь, а также патроны и оружие.

Напомним

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины.

На следующий день, 12 ноября, в освобожденный Херсон прибыл командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. Жители встретили его аплодисментами и возгласами: "Спасибо".

14 ноября агентство Reuters сообщило о визите Владимира Зеленского в Херсон. Впоследствии президент поделился фото из освобожденного города.