Перші кадри: Reuters повідомив про відвідування Зеленським Херсона

Деталі

Так, про те, що Президент Зеленський відвідав звільнений Херсон, написало Reuters. "Ми йдемо вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він нашим бійцям. Президент також подякував країнам НАТО та всім нашим союзникам за підтримку", - пише Геращенко і публікує фото.

President @ZelenskyyUa arrived to liberated Kherson, - @Reuters



"We are moving forward. We are ready for peace, peace for our whole country", he told our soldiers. President also thanked NATO countries and all of our allies for their support. pic.twitter.com/h3pvnvFuo7

Нагадаємо

Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. 11 листопада Україна повернула Херсон.