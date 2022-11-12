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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 333 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 50546 перегляди

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Аплодували і скандували "Дякую": як у Херсоні зустрічали командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука

Аплодували і скандували "Дякую": як у Херсоні зустрічали командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука

Київ • УНН

 • 509706 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона. Меешканці зустріли його оплесками і вигуками: "Дякую", передає УНН.

Деталі

Замість тисячі слів одне - ДЯКУЄМО!

У відповідь на емоції херсонців військові подякували їм за витримку, незламність і віру.

"Дякую за витримку, за те, що ви тут зробили, бо без вас і вашої допомоги, підтримки і віри ми б ще довго йшли сюди", - зазначив Ковальчук.

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

Українські Національні Новини

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