Аплодували і скандували "Дякую": як у Херсоні зустрічали командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука

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Замість тисячі слів одне - ДЯКУЄМО!

У відповідь на емоції херсонців військові подякували їм за витримку, незламність і віру.

"Дякую за витримку, за те, що ви тут зробили, бо без вас і вашої допомоги, підтримки і віри ми б ще довго йшли сюди", - зазначив Ковальчук.

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".