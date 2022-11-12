Аплодировали и скандировали "Спасибо": как в Херсоне встречали командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука

Детали

Вместо тысячи слов одно – СПАСИБО!

В ответ на эмоции херсонцев военные поблагодарили их за выдержку, несокрушимость и веру.

"Спасибо за выдержку, за то, что вы здесь сделали, потому что без вас и вашей помощи, поддержки и веры мы бы еще долго шли сюда", - отметил Ковальчук.

Дополнение

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".