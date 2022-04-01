Оккупанты смеются над планами кремля провести "парад победы" 9 мая: СБУ перехватила разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты смеются над планами кремля 9 мая провести в Украине "парад победы", потому что уже не верят в свои силы и мечтают только живыми вернуться домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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"Для россиян придумали новую басню: 9 мая хотят проводить в Украине "парад победы". Вот только путинские воины, которые сейчас воюют на нашей земле - сами смеются над такими планами", — написали в СБУ.
Детали
Например, оккупант, который сейчас со своим подразделением стоит на Житомирщине, уже не верит в победное для россии окончание войны и единственное, о чем он мечтает вернуться домой.
До того, как попал в Украину, рашист тоже верил, что там "стреляют не сильно", но: "Когда заехали – машины везде взорванные, все города разрушенные нах*й. Мирных жителей (…) наши со всех сторон ху*рят".
Большинство оккупантов не выдерживает и ищет причины вернуться: "...тут старшина съе*лся в россию уже нах*й. Есть дох*я тут таких. Чухнули, когда поняли, что конкретно еб*шит".
А кое-кто возвращается домой самовольно, несмотря на то, что придется отсидеть в тюрьме.
"Напоминаем оккупантам, что у них есть еще один вариант - сложить оружие и сдаться в плен. Потому что Украину вам не победить", - добавили в СБУ.
Напомним
Российские оккупанты уничтожают собственную военную технику и выдают ее за "подбитую украинскую" для того, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине.