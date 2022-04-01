Окупанти знищують власну бойову техніку і видають її за підбиту українську: СБУ перехопила розмову

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"Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні", — зазначили в СБУ.

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На нових перехоплених розмовах чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою, зазначили в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – невдоволено говорить командир.

Нагадаємо

Російські окупанти визнають, що облажалися на війні в Україні, тому що набагато слабкіші за Збройні сили України.