Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за подбитую украинскую: СБУ перехватила разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты уничтожают собственную военную технику и выдают ее за подбитую украинскую для того, чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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"Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую". Звучит дико, но рашисты готовы даже на такое, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине", — отметили в СБУ.
Детали
На новых перехваченных разговорах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задание: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".
Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой, отметили в СБУ.
"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!"- недовольно говорит командир.
Напомним
Российские оккупанты признают, что облажались на войне в Украине, потому что намного слабее Вооруженных сил Украины.