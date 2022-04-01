Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за подбитую украинскую: СБУ перехватила разговор

Цитата

"Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую". Звучит дико, но рашисты готовы даже на такое, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине", — отметили в СБУ.

Детали

На новых перехваченных разговорах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задание: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой, отметили в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!"- недовольно говорит командир.

Напомним

Российские оккупанты признают, что облажались на войне в Украине, потому что намного слабее Вооруженных сил Украины.