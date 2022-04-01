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Окупанти сміються з планів кремля провести "парад перемоги" 9 травня: СБУ перехопила розмову

Київ • УНН

 • 794686 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти сміються з планів кремля 9 травня провести в Україні "парад перемоги", тому що вже не вірять у свої сили і мріють лише живими повернутися додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Окупанти сміються з планів кремля провести "парад перемоги" 9 травня: СБУ перехопила розмову

Цитата

"Для росіян придумали нову байку: 9 травня хочуть проводити в Україні "парад перемоги". Ось тільки путінські вояки, які зараз воюють на нашій землі – самі сміються з таких планів", — написали в СБУ.

Деталі

Наприклад, окупант, який зараз зі своїм підрозділом стоїть на Житомирщині, вже не вірить у переможне для рф завершення війни і єдине, про що він мріє – повернутися додому.

До того, як потрапив в Україну, рашист теж вірив, що там "стреляют не сильно", але: "Когда заехали – машины везде взорванные, все города разрушенные нах*й. Мирных жителей (…) наши со всех сторон ху*рят".

Быльшість окупантів не витримує та шукає причини повернутися: "….тут старшина съе*лся в россию уже нах*й. Есть дох*я тут таких. Чухнули, когда поняли, что конкретно еб*шит".

А дехто повертається додому самовільно, попри те, що доведеться відсидіти у в’язниці.

"Нагадуємо окупантам, що у них є ще один варіант – скласти зброю і здатися в полон. Бо Україну вам не перемогти", — додали в СБУ.

Нагадаємо

Російські окупанти знищують власну військову техніку і видають її за "підбиту українську" для того, щоб створити видимість успішних бойових дій в Україні.

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