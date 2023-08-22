Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Черниговщине: прокуратура расследует гибель гражданского

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 77221 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102636 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103296 просмотра

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87122 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате ракетных обстрелов на Черниговщине погиб 27-летний мужчина – начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 21 августа военные страны-агрессора с использованием беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Янжуловка Семеновской ОТГ.

В этот же день враг с применением дрона совершил удар по городу Семеновка, частично разрушив административное здание.
Повреждения получили окружающие постройки и частные дома.

Цитата

“При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

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