Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Черниговщине: прокуратура расследует гибель гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате ракетных обстрелов на Черниговщине погиб 27-летний мужчина – начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 21 августа военные страны-агрессора с использованием беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Янжуловка Семеновской ОТГ.
В этот же день враг с применением дрона совершил удар по городу Семеновка, частично разрушив административное здание.
Повреждения получили окружающие постройки и частные дома.
Цитата
“При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
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