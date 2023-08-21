СБУ показала ракету, якою рф вдарила по драмтеатру в Чернігові

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“Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни)”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що з метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, опитуються свідки тощо.

“Наразі Служба безпеки попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу „Іскандер“). Призначено низку експертиз. Розслідування триває”, — інформує СБУ.

Доповнення

Кількість постраждалих через ракетний удар рф по драмтеатру в центрі Чернігова зросла до 181 людини. 41 людина перебуває в лікарні, серед них чотири у тяжкому стані.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомляв, що є припущення, що основна сила вибуху в Чернігові була спрямована саме на людей, які перебували на відкритій місцевості навколо драмтеатру.



Нагадаємо

19 серпня росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.