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СБУ показала ракету, которой рф ударила по драмтеатру в Чернигове

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. СБУ открыла уголовное производство по факту российского ракетного удара по центру Чернигова. Предварительно установлено, что оккупанты ударили по гражданскому зданию крылатой ракетой наземного ракетного комплекса «Искандер». Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту российского ракетного удара по центру Чернигова по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с целью объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Собирается соответствующая доказательная база, опрашиваются свидетели и тому подобное.

“Сейчас Служба безопасности предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса „Искандер“). Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается”, — информирует СБУ.

Дополнение

Количество пострадавших из-за ракетного удара рф по драмтеатру в центре Чернигова возросло до 181 человека. 41 человек находится в больнице, среди них четыре в тяжелом состоянии.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов сообщал, что есть предположение, что основная сила взрыва в Чернигове была направлена именно на людей, которые находились на открытой местности вокруг драмтеатра.

Напомним

19 августа россия нанесла удар по центральной части города, в результате которого погибло 7 человек. Из них один ребенок. В ГСЧС сообщили, что с родителями и родственниками погибшей девочки общалась психолог.

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