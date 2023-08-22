Окупанти скинули з безпілотника вибухівку на Чернігівщині: прокуратура розслідує загибель цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Внаслідок ракетних обстрілів на Чернігівщині загинув 27-річний чоловік – розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, увечері 21 серпня військові країни-агресора з використанням безпілотного літального апарату скинули вибуховий пристрій на село Янжулівка Семенівської ОТГ.
Цього ж дня ворог із застосуванням дрону здійснив удар по місту Семенівка, частково зруйнувавши адміністративну будівлю.
Пошкоджень зазнали навколишні споруди та приватні будинки.
Цитата
“За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ показала ракету, якою рф вдарила по драмтеатру в Чернігові