Оккупанты ищут возможности избежать дальнейшего участия в боевых действиях после потерь – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено в подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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“В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, особенно это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса русских оккупационных войск. В подразделах, что выведены на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российские оккупанты обсуждают исчезновение своего товарища и делают вывод, что он, вероятно, мертв.