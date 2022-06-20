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Окупанти шукають можливості уникнути подальшої участі у бойових діях після втрат – Генштаб

Окупанти шукають можливості уникнути подальшої участі у бойових діях після втрат – Генштаб

Київ • УНН

 • 92116 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено у підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій російські окупанти обговорюють зникнення свого товариша та роблять висновок, що він, імовірно, мертвий.

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