Оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя

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«С целью противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь», - сообщили в Генштабе.

Детали

Также сообщается, что на Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.

Напомним

Как стало известно, оккупанты определили Мелитополь «столицей» временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь «референдум» о присоединении региона к московии.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.