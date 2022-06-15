Оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 15 июня, пишет УНН.
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«С целью противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь», - сообщили в Генштабе.
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Также сообщается, что на Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.
Напомним
Как стало известно, оккупанты определили Мелитополь «столицей» временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь «референдум» о присоединении региона к московии.
Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.