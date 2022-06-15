Окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі Мелітополя

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«З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь», - повідомили в Генштабі.

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Також повідомляється, що Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Нагадаємо

Як стало відомо,окупанти визначили Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут «референдум» про приєднання регіону до московії.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська росії скоро покинуть Мелітополь.