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Оккупанты продолжают наращивать военный контингент в Мариупольском районе

Оккупанты продолжают наращивать военный контингент в Мариупольском районе

Киев • УНН

 • 386811 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Российские оккупанты продолжают наращивать военный контингент в Мариуполе и Мариупольском районе. Как информирует советник мэра Петр Андрющенко, ежедневно по меньшей мере 30 грузовиков с пока живой силой транзитом через Мариуполь двигается на Донецкое направление, передает УНН.

Детали

Сообщается, что прибывшие военные части из Херсонского направления расквартированы на побережье Мариупольского района от поселка Урзуф до поселка Мелекино. Наибольшая концентрация на участке поселка Юрьевка – Новая Ялта и с. Б.Коса-с.Мелекино. Заняты все пустые пансионаты и базы отдыха. Оккупанты прибывают вместе с военной техникой, размещаемой в местах дислокации.

Зафиксировано развертывание пункта связи в селе Юрьевка, размещение не менее 30 танков на территории одного из сельхоз предприятий в селе Ялта.

Зафиксировано размещение живой силы в селе Мангуш, селе Никольское, селе Кальчик и в районе станции Асланов возле села Македоновка.

Во избежание фиксации оккупанты начали движение военных колонн на Запорожскую область в направлении Гуляйполе осуществляется транзитом через село Мангуш-Никольское и из Мариуполя через поселки Агробаза-Бердянское-Приазовское.

Новые подразделения “кадыровцев” прибыли в Мариуполь и сконцентрированы в центральном районе. Их прибытие совпало с началом работы нового де-факто гауляйтера – дмитрия бердникова, что подтверждает данные о “кадыровском” контроле над Донецкой областью.

Цитата

“Вполне рост военных по сравнению с сентябрем до 10 раз, что указывает на размещение контингента около 10 - 15 тысяч оккупантов по Мариупольскому району”, – отметил Андрющенко.

Дополнение

Как писал УНН, во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов.

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