Окупанти продовжують нарощувати військовий контингент у Маріупольському районі

Деталі

Повідомляється, що прибулі військові частини з Херсонського напряму розквартировані на узбережжі Маріупольського району від селища Урзуф до селища Мелекіне. Найбільша концентрація на ділянці селища Юр’ївка – Нова Ялта та с. Б.Коса-с.Мелекіне. Зайнято всі пустуючи пансіонати та бази відпочинку. Окупанти прибувають разом з військовою технікою, яку розміщують в місцях дислокації.

Зафіксовано розгортання пункту зв’язку в селі Юр’ївка, розміщення щонайменш 30 танків на території одного з сільгосп підприємств в селі Ялта.

Зафіксовано розміщення живої сили в селі Мангуш, селі Нікольське, селі Кальчик та в районі станції Асланов біля села Македонівка.

Задля уникнення фіксації окупанти почали рух військових колон на Запорізьку область в напрям Гуляйполе здійснюється транзитом через село Мангуш-Нікольське та з Маріуполя через селища Агробаза-Бердянське-Приазовське.

Нові підрозділи “кадирівців” прибули в Маріуполь та сконцентровані в центральному районі. Їх прибуття співпало з початком роботи нового де-факто гауляйтера – дмитра берднікова, що підтверджує данні про “кадирівський” контроль над Донецькою областю.

Цитата

“Цілком зростання військових порівняно з вереснем до 10 разів, що вказує на розміщення контингенту близько 10 - 15 тисяч окупантів по Маріупольському району”, – зазначив Андрющенко.

Доповнення

Як писав УНН, у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.