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Окупанти продовжують нарощувати військовий контингент у Маріупольському районі

Окупанти продовжують нарощувати військовий контингент у Маріупольському районі

Київ • УНН

 • 386811 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують нарощувати військовий контингент у Маріуполі та Маріупольському районі. Як інформує радник мера Петро Андрющенко, щодня щонайменше 30 вантажівок з поки живою силою транзитом через Маріуполь рухається на Донецький напрям, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що прибулі військові частини з Херсонського напряму розквартировані на узбережжі Маріупольського району від селища Урзуф до селища Мелекіне. Найбільша концентрація на ділянці селища Юр’ївка – Нова Ялта та с. Б.Коса-с.Мелекіне. Зайнято всі пустуючи пансіонати та бази відпочинку. Окупанти прибувають разом з військовою технікою, яку розміщують в місцях дислокації.

Зафіксовано розгортання пункту зв’язку в селі Юр’ївка, розміщення щонайменш 30 танків на території одного з сільгосп підприємств в селі Ялта.

Зафіксовано розміщення живої сили в селі Мангуш, селі Нікольське, селі Кальчик та в районі станції Асланов біля села Македонівка.

Задля уникнення фіксації окупанти почали рух військових колон на Запорізьку область в напрям Гуляйполе здійснюється транзитом через село Мангуш-Нікольське та з Маріуполя через селища Агробаза-Бердянське-Приазовське.

Нові підрозділи “кадирівців” прибули в Маріуполь та сконцентровані в центральному районі. Їх прибуття співпало з початком роботи нового де-факто гауляйтера – дмитра берднікова, що підтверджує данні про “кадирівський” контроль над Донецькою областю.

Цитата

“Цілком зростання військових порівняно з вереснем до 10 разів, що вказує на розміщення контингенту близько 10 - 15 тисяч окупантів по Маріупольському району”, – зазначив Андрющенко.

Доповнення

Як писав УНН, у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.

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