Оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются удержать рубежи в районе Изюма - Генштаб

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"Враг не отказывается от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей. На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в районе города Изюм оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. Во время обстрела Попасной применил тактический ракетный комплекс “Точка-У”. Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели. В городе Мариуполь противник проводит штурмовые действия в отдельных районах города", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются нередкие случаи дезертирства.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Дополнение

Генштаб сообщал, что основные усилия российских оккупантов сосредоточиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма.