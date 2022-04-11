Окупанти продовжують частково блокувати Харків та намагаються утримати рубежі в районі Ізюму – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. в районі Ізюму рашисти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей. На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.
"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, успіху не мав. Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс “Точка-У”. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали. У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.
На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що основні зусилля російських окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму на Харківщині.