Окупанти зосереджують основні зусилля на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Основні зусилля російських окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі Ізюму на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави",- йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
"Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.
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Російські окупанти намагаються обійти Ізюм на Харківщині, концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей для посилення там військової присутності.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на сході й півдні України відбувається накопичення великої кількості військ, техніки російських окупантів, які збираються окупувати ще одну частину української територій.