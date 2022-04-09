Окупанти намагаються обійти Ізюм, але зазнають втрат - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються обійти Ізюм на Харківщині, концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей для посилення там військової присутності. Але рашисти на цих територіях щодня зазнають великих втрат техніки та живої сили. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«За добу окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ. Минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає", - написав Синєгубов.
Він повідомив, що складним залишається Ізюмський напрямок.
"Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили", - зазначив Синєгубов.
Деталі
За його словами, у цьому районі продовжують евакуаційні заходи, зокрема Барвінкового та Лозової. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб.
"Із нашого обласного гуманітарного штабу продовжуємо доставляти продукти харчування, засоби гігієни та одяг до пунктів видачі у Харкові, відправляємо громадам області, в тому числі і на тимчасово окуповані території. Крім того, отримуємо важливу допомогу для медичної галузі від областей України та міжнародних партнерів: це медикаменти, обладнання, засоби індивідуального захисту та ін.", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.