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Оккупанты пытаются обойти Изюм, но несут потери - глава ОВА

Киев • УНН

 • 207114 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты пытаются обойти Изюм в Харьковской области, концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области для усиления там военного присутствия. Но рашисты на этих территориях ежедневно несут большие потери техники и живой силы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у Telegram, пишет УНН.

Оккупанты пытаются обойти Изюм, но несут потери - глава ОВА

Цитата

"За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ. За прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет", - написал Синегубов.

Он сообщил, что сложным остается Изюмское направление.

"Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы", - отметил Синегубов.

Детали

По его словам, в этом районе продолжают эвакуационные мероприятия, в частности Барвенково и Лозовой. Из Балаклеи уже выехали 15 тысяч человек, остается — около 50 тысяч. Из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается - 1,5 тысячи человек.

"С нашего обласного гуманитарного штаба продолжаем доставлять продукты питания, средства гигиены и одежду до пунктов выдачи в Харькове, отправляем громадам области, в том числе и на временно оккупированные территории. Кроме того, получаем важную помощь для медицинской отрасли от областей Украины и международных партнеров: это медикаменты, оборудование, средства индивидуальной защиты и др.", - сообщил Синєгубов.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

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