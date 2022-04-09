Оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов Харькова

Цитата

"Харьков: оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов. По области ведутся бои в Изюмском направлении, успехов рф нет, наши ВСУ держат позиции. В Барвенково и Лозовой продолжается эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Детали

Харьковский горсовет сообщил, что подразделения ГСЧС за сутки, с 8 по 9 апреля, совершили 19 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Горели жилые многоэтажки, частные дома, объекты торговли и экосистемы. Пожары были зафиксированы в Киевском (5), Холодногорском (3), Шевченковском (1), Немишлянском (1) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также Чугуевском (3) и Харьковском (5) районах области.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области разрушены 858 объектов, из них 628 - гражданских, в Харькове сильно пострадал центр города.