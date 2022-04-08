Сильно постраждав центр міста: в ОП показали фото руйнувань Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, у Харкові сильно постраждав центр міста. Але ми відбудуємо кожен зрунойнований дім. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко і показав світлини руйнувань Харкова, передає УНН.
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За словами Тимошенка, сьогодні за дорученням Президента України Володимира Зеленського та Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відвідав Харків.
"На околицях ідуть бої. Місто з одним із найбільших майданів у Європі — площею Свободи, 44-й день міцно тримає оборону.
Щоденно сюди доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них – це продукти харчування", - написав Тимошенко.
За його словами, у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, у Харкові сильно постраждав центр міста. Але ми відбудуємо кожен зрунойнований дім.
Побували в обласній клінічній лікарні. Зустрілись з військовими – все під контролем, тримаємо оборону, резюмував заступник голови ОП.