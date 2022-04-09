Окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів Харкова. Про це йдеться у поширеному зведенні з ОДА, пише УНН.
Цитата
"Харків: окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. По області ведуться бої в Ізюмському напрямку, успіхів рф не має, наші ЗСУ тримають позиції. У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Харківська міськрада повідомила, що підрозділи ДСНС за добу, з 8 по 9 квітня, здійснили 19 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, об'єкти торгівлі та екосистеми. Пожежі були зафіксовані у Київському (5), Холодногірському (3), Шевченківському (1), Немишлянському (1) та Індустріальному (1) районах міста Харкова, а також Чугуївському (3) та Харківському (5) районах області.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що у Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, у Харкові сильно постраждав центр міста.