Оккупанты стремятся не попадаться на камеры и пытаются избавляться от свидетелей - Запорожская ОВА

ukru
13:44 • 25514 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 38444 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 42377 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19854 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55469 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58225 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 99805 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116792 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125499 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112917 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 50165 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101377 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 38548 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 33874 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 36329 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 99805 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101377 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242649 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272419 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 24700 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116792 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104215 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121927 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124320 просмотра
Актуальное
Оккупанты стремятся не попадаться на камеры и пытаются избавляться от свидетелей - Запорожская ОВА

Оккупанты стремятся не попадаться на камеры и пытаются избавляться от свидетелей - Запорожская ОВА

Киев • УНН

 • 114698 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты, понимая, что совершают насилие и беспредел, стараются не попадаться в объективы камер видеонаблюдения и пытаются избавляться от свидетелей своих преступных действий. Все это свидетельствует о том, что оккупационные войска опасаются огласки и документации своей деятельности, сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.

Детали 

В ОВА добавляют, что захватчики своим подчиненным рекомендуют строго соблюдать определенные правила. Кроме стандартных запретов на размещение фото, оккупантов рекомендуют шифровать номера телефонов, меняя одну из цифр на определенное количество единиц, запрещают пользоваться разными мессенджерами, быть максимально сдержанными в своих разговорах.

Цитата

«В частности, российские инструкторы по информационной безопасности рекомендуют не брать пищи у местного населения, не называть свое настоящее имя, закрывать лицо от камер наблюдения. Далее на языке оригинала это звучит так: «Если вы облажались, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных», - говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.

Также сообщается, что враг на Запорожском направлении за прошедшие сутки совершил 45 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. 

Дополнение 

Российские оккупанты пытаются любой ценой удержать захваченные территории Запорожской области. Рашисты оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. Анализ нынешних боевых действий свидетельствует о том, что максимальные резервы, максимальные силы и средства российской армии сегодня сосредоточены в Донецкой и Луганской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы