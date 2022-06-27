Оккупанты стремятся не попадаться на камеры и пытаются избавляться от свидетелей - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты, понимая, что совершают насилие и беспредел, стараются не попадаться в объективы камер видеонаблюдения и пытаются избавляться от свидетелей своих преступных действий. Все это свидетельствует о том, что оккупационные войска опасаются огласки и документации своей деятельности, сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В ОВА добавляют, что захватчики своим подчиненным рекомендуют строго соблюдать определенные правила. Кроме стандартных запретов на размещение фото, оккупантов рекомендуют шифровать номера телефонов, меняя одну из цифр на определенное количество единиц, запрещают пользоваться разными мессенджерами, быть максимально сдержанными в своих разговорах.
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«В частности, российские инструкторы по информационной безопасности рекомендуют не брать пищи у местного населения, не называть свое настоящее имя, закрывать лицо от камер наблюдения. Далее на языке оригинала это звучит так: «Если вы облажались, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных», - говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram.
Также сообщается, что враг на Запорожском направлении за прошедшие сутки совершил 45 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Дополнение
Российские оккупанты пытаются любой ценой удержать захваченные территории Запорожской области. Рашисты оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. Анализ нынешних боевых действий свидетельствует о том, что максимальные резервы, максимальные силы и средства российской армии сегодня сосредоточены в Донецкой и Луганской областях.