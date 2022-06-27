Окупанти прагнуть не потрапляти на камери і намагаються позбуватися свідків - Запорізька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Російські окупанти, розуміючи, що чинять насильство і беззаконня, прагнуть не потрапляти в об’єктиви камер відеоспостереження та намагаються позбавлятися свідків своїх злочинних дій. Усе це свідчить про те, що окупаційні війська бояться розголосу та документації своєї діяльності, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
В ОВА додають, що загарбники своїм підлеглим рекомендують суворо дотримуватись визначених правил. Окрім стандартних заборон на розміщення фото, окупантам рекомендують шифрувати номери телефонів, змінюючи одну із цифр на певну кількість одиниць, забороняють користуватись різними месенджерами, бути максимально стриманими у своїх розмовах.
Цитата
«Зокрема, російські інструктори з інформаційної безпеки рекомендують не брати їжі у місцевого населення, не називати своє справжнє ім’я, закривати лице від камер спостереження. Далі мовою оригіналу це звучить так: «Если вы облажались, то постарайтесь, чтобы не оставалось свидетелей из числа местных», - ідеться в повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.
Також повідомляється, що ворог на Запорізькому напрямку протягом минулої доби здійснив 45 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати захоплені території Запорізької області. Рашисти обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили та засоби російської армії на сьогодні зосереджені на Луганщині та Донеччині.