Окупанти на Запоріжжі намагаються за будь-яку ціну втримати захоплені території – Міноборони

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«Стосовно Запоріжжя. Ми знаємо, що частина території Запорізької області станом на сьогодні тимчасово окупована російською армією. У зв'язку з цим окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області», - розповів Мотузяник.

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За його словами, аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили та засоби російської армії на сьогодні зосереджені на Луганщині та Донеччині.

«В решті напрямків та областей противник більше проводить відволікаючий маневр, веде постійних авіаційний, ракетний та артилерійський вогонь в такий спосіб намагаючись не допустити перекидання підрозділів ЗСУ туди де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку та Луганську області», - сказав Мотузяник.

Доповнення

Інститут вивчення війни повідомляв, що в найближчі тижні контратаки ЗСУ будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні і на Запоріжжі.