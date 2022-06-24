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Окупанти на Запоріжжі намагаються за будь-яку ціну втримати захоплені території – Міноборони

Окупанти на Запоріжжі намагаються за будь-яку ціну втримати захоплені території – Міноборони

Київ • УНН

 • 141884 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати захоплені території Запорізької області. Рашисти обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Стосовно Запоріжжя. Ми знаємо, що частина території Запорізької області станом на сьогодні тимчасово окупована російською армією. У зв'язку з цим окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області», - розповів Мотузяник.

Деталі

За його словами, аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили та засоби російської армії на сьогодні зосереджені на Луганщині та Донеччині.

«В решті напрямків та областей противник більше проводить відволікаючий маневр, веде постійних авіаційний, ракетний та артилерійський вогонь в такий спосіб намагаючись не допустити перекидання підрозділів ЗСУ туди де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку та Луганську області», - сказав Мотузяник.

Доповнення

Інститут вивчення війни повідомляв, що в найближчі тижні контратаки ЗСУ будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні і на Запоріжжі.

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