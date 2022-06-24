Оккупанты в Запорожской области пытаются любой ценой удержать захваченные территории – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются любой ценой удержать захваченные территории Запорожской области. Рашисты оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга, передает УНН.
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«Относительно Запорожья. Мы знаем, что часть территории Запорожской области по состоянию на сегодняшний день временно оккупирована российской армией. В связи с этим оккупанты пытаются любой ценой удержать эти территории и оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступательных действий со стороны ВСУ. То же касается и Херсонской области», - рассказал Мотузянык.
Детали
По его словам, анализ нынешних боевых действий свидетельствует о том, что максимальные резервы, максимальные силы и средства российской армии на сегодняшний день сосредоточены в Луганской и Донецкой областях.
«На остальных направлениях и областях противник больше проводит отвлекающий маневр, ведет постоянный авиационный, ракетный и артиллерийский огонь таким образом пытаясь не допустить переброску подразделений ВСУ туда, где сегодня горячее всего. Мы говорим о Донецкой и Луганской области», - сказал Мотузянык.
Дополнение
Институт изучения войны сообщал, что в ближайшие недели контратаки ВСУ будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и в Запорожской области.