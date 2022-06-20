Інститут вивчення війни: в Херсоні та на Запоріжжі ЗСУ проводять успішні контратаки

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Як зазначається, недавні контратаки ЗСУ змусили окупантів зосередитися на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Аналітики ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують окупантів терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Інститут зазначає, що російські загарбники, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область “для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом”.

Також наголошується, що кремль продовжує називати своє вторгнення в Україну як “спеціальну військову операцію”, а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Нагадаємо

Російські окупанти домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу.