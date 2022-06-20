Институт изучения войны: в Херсоне и Запорожье ВСУ проводят успешные контратаки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В ближайшие недели контратаки ВСУ будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Детали
Как отмечается, недавние контратаки ВСУ заставили оккупантов сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль Южной оси.
Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.
В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют оккупантов срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.
Институт отмечает, что российские захватчики, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область “для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом”.
Также отмечается, что кремль продолжает называть свое вторжение в Украину как “специальную военную операцию”, а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.
Напомним
Российские оккупанты добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления.