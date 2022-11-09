Оккупанты попали в предприятие в Днепре: четыре человека госпитализированы, трое в тяжелом состоянии

Детали

Четверо раненых из-за ударов россиян в Днепре.

Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять “небесных мопедов” ПВО уничтожила.

Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четыре работника — все госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламенем’я уже усмирили. Разрушены склады предприятия.

По Никопольскому району россияне стреляли “Градами” и тяжелой артиллерией. Пострадали две общины – Мировская и Марганецкая. В Марганецком обществе повреждены частные дома и частное предприятие.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, около часа ночи появились сообщения о взрывах.