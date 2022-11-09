Окупанти поцілили у підприємство в Дніпрі: четверо людей госпіталізовано, троє у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у підприємство, внаслідок спалахнула пожежа і четверо людей були госпіталізовані. Про це інформує УНН.
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Четверо поранених через удари росіян у Дніпрі.
Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять “небесних мопедів” наша ППО знищила.
Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені чотири працівники — всі госпіталізовані, троє у тяжкому стані.
Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.
По Нікопольському району росіяни стріляли “Градами” та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, близько першої ночі зʼявилися повідомлення про вибухи.