Окупанти поцілили у підприємство в Дніпрі: четверо людей госпіталізовано, троє у тяжкому стані

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Четверо поранених через удари росіян у Дніпрі.

Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять “небесних мопедів” наша ППО знищила.

Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені чотири працівники — всі госпіталізовані, троє у тяжкому стані.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

По Нікопольському району росіяни стріляли “Градами” та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, близько першої ночі зʼявилися повідомлення про вибухи.