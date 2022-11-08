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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Дніпрі повідомляють про вибухи

У Дніпрі повідомляють про вибухи

Київ • УНН

 • 540894 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Дніпрі, за даними місцевих пабліків та ЗМІ, було чутно звуки вибухів - офіційної інформації наразі немає. Також над областю зафіксовані іранські “шахіди”, передає УНН.

Деталі

Суспільний мовник, зокрема, повідомив, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, про що поінформували місцеві жителі. До того ж у області зафіксовано наліт дронів-камікадзе іранського виробництва.

Офіційного підтвердженні зі сторони влади — немає. У наразі області триває повітряна тривога.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі минулої ночі. Російська армія вкотре обстріляла житлові будинки та лікарню

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