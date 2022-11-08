У Дніпрі повідомляють про вибухи

Деталі

Суспільний мовник, зокрема, повідомив, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, про що поінформували місцеві жителі. До того ж у області зафіксовано наліт дронів-камікадзе іранського виробництва.

Офіційного підтвердженні зі сторони влади — немає. У наразі області триває повітряна тривога.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі минулої ночі. Російська армія вкотре обстріляла житлові будинки та лікарню