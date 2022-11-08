У Дніпрі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Дніпрі, за даними місцевих пабліків та ЗМІ, було чутно звуки вибухів - офіційної інформації наразі немає. Також над областю зафіксовані іранські “шахіди”, передає УНН.
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Суспільний мовник, зокрема, повідомив, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, про що поінформували місцеві жителі. До того ж у області зафіксовано наліт дронів-камікадзе іранського виробництва.
Офіційного підтвердженні зі сторони влади — немає. У наразі області триває повітряна тривога.
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