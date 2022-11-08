В Днепре сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепре, по данным местных пабликов и СМИ, были слышны звуки взрывов – официальной информации пока нет. Также над областью зафиксированы иранские “шахиды”, передает УНН.
Детали
Общественный вещатель, в частности, сообщил, что в Днепре слышны звуки взрывов, о чем проинформировали местные жители. К тому же в области зафиксирован налет дронов-камикадзе иранского производства.
Официального подтверждения со стороны власти — нет. В настоящее время области продолжается воздушная тревога.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе минувшей ночью. Российская армия в очередной раз обстреляла жилые дома и больницу