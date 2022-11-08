В Днепре сообщают о взрывах

Детали

Общественный вещатель, в частности, сообщил, что в Днепре слышны звуки взрывов, о чем проинформировали местные жители. К тому же в области зафиксирован налет дронов-камикадзе иранского производства.

Официального подтверждения со стороны власти — нет. В настоящее время области продолжается воздушная тревога.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе минувшей ночью. Российская армия в очередной раз обстреляла жилые дома и больницу