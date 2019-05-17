Оккупанты усиливают наблюдение за подразделениями ООС с помощью беспилотников - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало меры по провоцированию обострения обстановки вдоль линии соприкосновения и расширили масштабы ведения воздушной разведки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Противником расширяются масштабы ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. При этом, увеличено интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую и возросло количество провокационных и хаотических обстрелов сторону позиций Объединенных сил", - сообщил Мотузяник.
В то же время, указанные действия противника приводят к увеличению его потерь, в том числе в военной технике.
Так, 15 мая этого года в полосе ответственности одной из отдельных мотострелковых бригад противника, в результате открытия так называемого "дружественного огня" сбит собственный беспилотный летательный аппарат, который был запущен противником обнаружения целей на позициях Объединенных сил.
По информации, командование российских оккупационных войск принимает меры для сокрытия указанного инцидента и распространяет недостоверную информацию о сбивания беспилотного летательного аппарата, который будто бы принадлежал подразделения Объединенных сил.
Как сообщал УНН, по данным разведки, в ОРДЛО усиливают меры по блокированию доступа к украинским радио и телевидения.