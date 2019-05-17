Окупанти посилюють стеження за підрозділами ООС за допомогою безпілотників — розвідка

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КИЇВ. 17 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення та розширили масштаби ведення повітряної розвідки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Противником розширюються масштаби ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів, у тому числі в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. При цьому, збільшено інтенсивність тренувань підрозділів противника з виходом їх на передову та зросла кількість провокаційних і хаотичних обстрілів бік позицій Об’єднаних сил”, — повідомив Мотузяник.

Водночас, зазначені дії противника призводять до збільшення його втрат, в тому числі у військовій техніці.

Так, 15 травня цього року в смузі відповідальності однієї з окремих мотострілецьких бригад противника, в результаті відкриття так званого “дружнього вогню” збито власний безпілотний літальний апарат, який було запущено противником для виявлення цілей на позиціях Об’єднаних сил.

За інформацією, командування російських окупаційних військ вживає заходів для приховування зазначеного інциденту і розповсюджує недостовірну інформацію про збиття безпілотного літального апарату, який наче б то належав підрозділу Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, в ОРДЛО посилюють заходи щодо блокування доступу до українських радіо та телебачення.

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