Оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине - Reuters

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"Безрассудное повреждения россией этих зернохранилищ является очень ярким примером того, как война путина непосредственно затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказал он.

Детали

Американский чиновник отметил, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожения этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

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Напомним

Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины.