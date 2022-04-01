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Оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 92365 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее шести зернохранилищ. Об этом заявил официальный представитель властей США, пишет Reuters, передает УНН.

Оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине - Reuters

Цитата

"Безрассудное повреждения россией этих зернохранилищ является очень ярким примером того, как война путина непосредственно затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказал он.

Детали

Американский чиновник отметил, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожения этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

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Напомним

Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины.

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