Оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее шести зернохранилищ. Об этом заявил официальный представитель властей США, пишет Reuters, передает УНН.
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"Безрассудное повреждения россией этих зернохранилищ является очень ярким примером того, как война путина непосредственно затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - сказал он.
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Американский чиновник отметил, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожения этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.
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Напомним
Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины.