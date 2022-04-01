Окупанти пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти під час обстрілів сходу України пошкодили не менше шести зерносховищ. Про це заявив офіційний представник влади США, пише Reuters, передає УНН.
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"Безрозсудне пошкодження росією цих зерносховищ є дуже яскравим прикладом того, як війна путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - сказав він.
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Американський чиновник зазначив, що оскільки країни Африки і Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства і складських приміщень може призвести до дефіциту і зростання цін у і без того вразливих економіках.
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Посівна стартувала вже у 20 регіонах України.