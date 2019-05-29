Оккупанты нарушили договоренности и обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Оккупационные войска обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза", нарушив договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Согласно заявке предприятия "Донбастрансгаз" по обследованию и ремонту оборудования газораспределительной станции в населенном пункте Саханка, Вооруженными Силами Украины и представителями команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию были предоставлены взаимные дополнительные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня на период с 27 по 29 мая 2019 года.
Несмотря на это, 28 мая 2019 в 09.27, грубо нарушая существующие гарантии безопасности на проведение работ в указанном районе, вооруженные формирования РФ в Донецкой области по направлению населенного пункта Безымянное начали массированный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины на юго-восточной окраине населенного пункта Широкино с применением тяжелого вооружения, запрещенного минского договоренностями.
Известно, что противник вел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, дважды был применен артиллерийский высокоточный боеприпас калибра 152 мм.
Ранее сообщал, что боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных.