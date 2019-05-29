Оккупанты нарушили договоренности и обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19422 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41928 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75706 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119741 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110875 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Оккупанты нарушили договоренности и обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза"

Оккупанты нарушили договоренности и обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза"

Киев  •  УНН

 • 5134 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Оккупационные войска обстреляли ремонтников "Донбасстрансгаза", нарушив договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Согласно заявке предприятия "Донбастрансгаз" по обследованию и ремонту оборудования газораспределительной станции в населенном пункте Саханка, Вооруженными Силами Украины и представителями команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию были предоставлены взаимные дополнительные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня на период с 27 по 29 мая 2019 года.

Несмотря на это, 28 мая 2019 в 09.27, грубо нарушая существующие гарантии безопасности на проведение работ в указанном районе, вооруженные формирования РФ в Донецкой области по направлению населенного пункта Безымянное начали массированный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины на юго-восточной окраине населенного пункта Широкино с применением тяжелого вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Известно, что противник вел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, дважды был применен артиллерийский высокоточный боеприпас калибра 152 мм.

Ранее сообщал, что боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных.

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