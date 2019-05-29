Окупанти порушили домовленості і обстріляли ремонтників "Донбастрансгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Окупаційні війська обстріляли ремонтників "Донбастрансгазу", порушивши домовленості. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Відповідно до заявки підприємства "Донбастрансгаз" щодо обстеження та ремонту обладнання газорозподільчої станції у населеному пункті Саханка, Збройними Силами України та представниками команди Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по взаємодії були надані взаємні додаткові гарантії безпеки щодо дотримання режиму припинення вогню на період з 27 по 29 травня 2019 року.
Незважаючи на це, 28 травня 2019 року о 09.27, грубо порушуючи наявні гарантії безпеки на проведення робіт у зазначеному районі, збройні формування РФ у Донецькій області з напрямку населеного пункту Безіменне почали масований обстріл позицій Збройних Сил України на південно-східній околиці населеного пункту Широкине із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Відомо, що противник вів обстріл з мінометів калібру 120 мм. Крім того, двічі був застосований артилерійський високоточний боєприпас калібру 152 мм.
Раніше УНН повідомляв, що бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових.