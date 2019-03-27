Оккупанты пополняют свои ряды на передовой за счет сержантов из тыла - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей пополняет силами передовые подразделения через уменьшение количества должностей сержантов и рядовых в штабных и тыловых подразделениях и отправку тех, кто попал под сокращение, на передовую. Об этом во время ежедневного брифинга со ссылкой на данные разведки сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По информации ГУР МОУ, российское оккупационное командование срочно принимает меры для устранения некомплекта личного состава передовых подразделений, причиной которого является рост количества не боевых потерь и случаев дезертирства. В связи с этим, в штабных и тыловых подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ускоренно проводятся организационно-штатные мероприятия по уменьшению количества должностей сержантов и рядовых. При этом военнослужащие, должности которых подпадают под сокращение, принудительно будут отправляться на передовую до окончания сроке в службы по контракту", - сообщил он.
В результате, по данным разведки, рядовой состав боевиков недоволен действиями своего командования, из-за увеличения сроков до очередных ротаций и потери перспективы замениться для прохождения в дальнейшем службы в тыловых подразделениях.
Напомним, оккупанты создают специальные отряды для недопущения случаев неповиновения населения во время выборов.