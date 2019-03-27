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Оккупанты пополняют свои ряды на передовой за счет сержантов из тыла - разведка

Киев • УНН

 • 7173 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей пополняет силами передовые подразделения через уменьшение количества должностей сержантов и рядовых в штабных и тыловых подразделениях и отправку тех, кто попал под сокращение, на передовую. Об этом во время ежедневного брифинга со ссылкой на данные разведки сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Оккупанты пополняют свои ряды на передовой за счет сержантов из тыла - разведка

"По информации ГУР МОУ, российское оккупационное командование срочно принимает меры для устранения некомплекта личного состава передовых подразделений, причиной которого является рост количества не боевых потерь и случаев дезертирства. В связи с этим, в штабных и тыловых подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ускоренно проводятся организационно-штатные мероприятия по уменьшению количества должностей сержантов и рядовых. При этом военнослужащие, должности которых подпадают под сокращение, принудительно будут отправляться на передовую до окончания сроке в службы по контракту", - сообщил он.

В результате, по данным разведки, рядовой состав боевиков недоволен действиями своего командования, из-за увеличения сроков до очередных ротаций и потери перспективы замениться для прохождения в дальнейшем службы в тыловых подразделениях.

Напомним, оккупанты создают специальные отряды для недопущения случаев неповиновения населения во время выборов.

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