Окупанти поповнюють свої лави на передовій за рахунок сержантів з тилу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей поповнює силами передові підрозділи через зменшення кількості посад сержантів і рядових у штабних і тилових підрозділах і відправку тих, хто потрапив під скорочення, на передову. Про це під час щоденного брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"За інформацією ГУР МОУ, російське окупаційне командування терміново вживає заходи для усунення некомплекту особового складу передових підрозділів, причиною якого є зростання кількості не бойових втрат і випадків дезертирства. У зв’язку з цим, у штабних і тилових підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прискорено проводяться організаційно-штатні заходи зі зменшення кількості посад сержантів і рядових. При цьому військовослужбовці, посади яких підпадають під скорочення, примусово відряджатимуться на передову до закінчення термінів служби за контрактом", - повідомив він.
У результаті, за даними розвідки, рядовий склад бойовиків невдоволений діями свого командування, через збільшення термінів до чергових ротацій та втрату перспективи замінитися для проходження у подальшому служби у тилових підрозділах.
Нагадаємо, окупанти створюють спеціальні загони для недопущення випадків непокори населення під час виборів.