Окупанти поповнюють свої лави на передовій за рахунок сержантів з тилу - розвідка

КИЇВ. 27 березня. УНН. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей поповнює силами передові підрозділи через зменшення кількості посад сержантів і рядових у штабних і тилових підрозділах і відправку тих, хто потрапив під скорочення, на передову. Про це під час щоденного брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.