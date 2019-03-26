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Окупанти на Донбасі готують “загони” для протидії непокори населення під час виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Сходу України для недопущення випадків громадської непокори населення під час виборів створює спеціальні загони. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Окупанти на Донбасі готують “загони” для протидії непокори населення під час виборів

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Сходу України вживає заходів для недопущення випадків громадської непокори населення під час виборів Президента України. Для посилення адміністративно-поліцейського режиму у населених пунктах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей створюються спеціальні загони”, — сказав він.

За словами речника Міноборони, перевірку на лояльність до окупаційного режиму та підготовку кандидатів у ці загони здійснюють представники “міністерств державної безпеки” під керівництвом інструкторів ФСБ РФ.

“Крім того, російським окупаційним командуванням передбачається використовувати зазначені загони у подальшому як резервні підрозділи у складі з’єднань і частин 1 та 2 Армійські корпуси ЗС РФ”, — додав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, українська воєнна розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.

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