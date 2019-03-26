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Оккупанты в Донбассе готовят "отряды" для противодействия неповиновения населения во время выборов

Киев • УНН

 • 6987 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Востока Украины для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов создает специальные отряды. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил руководитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Оккупанты в Донбассе готовят "отряды" для противодействия неповиновения населения во время выборов

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Востока Украины принимает меры для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов Президента Украины. Для усиления административно-полицейского режима в населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей создаются специальные отряды", - сказал он.

По словам представителя Минобороны, проверку на лояльность к оккупационному режиму и подготовку кандидатов в эти отряды осуществляют представители "министерств государственной безопасности" под руководством инструкторов ФСБ РФ.

"Кроме того, российским оккупационным командованием предполагается использовать указанные отряды в дальнейшем как резервные подразделения в составе соединений и частей 1 и 2 Армейские корпуса ВС РФ", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.

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