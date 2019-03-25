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Українська розвідка фіксує підготовку РФ до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Українська воєнна розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Українська розвідка фіксує підготовку РФ до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим

"Воєнна розвідка України фіксує підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму", - повідомили у розвідці з посиланням на слова Скібіцького.

Він зазначив, що у ГУР Міноборони України цього року вже фіксували проведення навчань у підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму.

"Ці питання входять до завдань 12 головного управління МО РФ, яке спільно з іншими підрозділами кримського окупаційного угруповання відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на півострів та здійснює їх підготовку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Також Скібіцький проінформував, що Росія формує на території Південного військового округу ще одну ракетну бригаду, яка матиме на озброєнні ракетні комплекси "Искандер" та нові крилаті ракети збільшеного радіуса дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

Як повідомляв УНН, Росія розгорнула на території незаконно анексованого Криму зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, "Бук-М2", "Панцир-С1".

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Павла Клімкіна, до мілітаризації Криму приєднаються до 50 тисяч російського персоналу.

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