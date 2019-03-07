Клімкін: до мілітаризації Криму долучаться до 50 тисяч російського персоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У межах мілітаризації окупованого Криму у наступні роки на півострові буде майже 50 тисяч російського персоналу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час презентації книги "Крим за завісою. Путівник зоною окупації", передає УНН.
"Росія не змогла перетворити окуповану територію (Криму – ред.) на звичайну Росію – це набагато гірша її версія, набагато гірша версія диктатури, де багато людей просто бояться вийти з дому... Мілітаризація Криму досягла вже якоїсь межі… Ми знаємо, що в наступні роки там буде майже 50 тисяч російського персоналу, ми знаємо, що там підготовлена інфраструктура для ядерної зброї, ми знаємо, що значною мірою те, що відбувається в Сирії, і російська агресія, і експансія на Близький Схід відбувається із території окупованого Криму", - сказав Клімкін.
Додамо, в англійській мові слово "personnel" означає, зокрема, людину, що працює у збройних силах, військовослужбовця.
Нагадаємо, раніше у НАТО заявили, що мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів загрожує незалежності України.