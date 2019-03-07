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Климкин: к милитаризации Крыма присоединятся до 50 тысяч российского персонала

Климкин: к милитаризации Крыма присоединятся до 50 тысяч российского персонала

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В рамках милитаризации оккупированного Крыма в последующие годы на полуострове будет почти 50 тысяч российского персонала. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации", передает УНН.

"Россия не смогла превратить оккупированную территорию (Крыма - ред.) на обычную Россию - это гораздо худшая ее версия, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выйти из дома... Милитаризация Крыма достигла уже какого-то предела... Мы знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала, мы знаем, что там подготовлена инфраструктура для ядерного оружия, мы знаем, что в значительной степени то, что происходит в Сирии, и российская агрессия, и экспансия на Ближний Восток происходит с территории оккупированного Крыма", - сказал Климкин.

Добавим, в английском языке слово "personnel" означает, в частности, человека, работающего в вооруженных силах, военнослужащего.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей угрожает независимости Украины.

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